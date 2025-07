This is a Spanish-language translation of an original article by Hadley Tomicki published on July 1, 2025: What To Do If ICE Comes Knocking.

Las escenas desgarradoras continúan en todo Los Ángeles y en el condado de Orange, mientras que las agencias de ICE, Customs and Border Patrol (CBP) y un número incalculable de supuestos agentes gubernetarios enmascarados continúan con secuestros agresivos de nuestros familiares, amistades y vecinos en toda la región.

Como detestamos ver a nuestras comunidades vivir en inquietud y temor, queremos compartir los consejos más confiables y frecuentes que vemos para cualquiera que se encuentra con ICE u otra agencia gubernamental en su hogar, proporcionados por organizaciones como @IceWatchSocal y la página de My Rights (Mis Derechos) de CHIRLA.

Estas son las recomendaciones de que hacer si ICE llega a tu hogar.

NO ABRAS LA PUERTA DE UN HOGAR O UN AUTOMÓVIL

ICE está prohibido de entrar a una residencia sin un orden judicial: un orden firmado por un juez. Pide que te lo muestren en la ventana o que lo deslizen por debajo de la puerta. Un orden judicial, de acuerdo a CHIRLA, llevará el nombre de un corte estatal o federal en la parte superior, por ejemplo: “Supreme Court of the State of California", y estará firmado por un juez. Este documento le da permiso a los agentes para entrar a una residencia o automóvil.

Un orden administrativo, al contrario, probablemente tendrá los siglos y nombre de "U.S Department of Homeland Security” en la parte superior con una firma de un supervisor de ICE, en vez de un juez. Este documento no permite entrada a ningún agente.

NO HABLES NI RESPONDAS A NINGUNA PREGUNTA

Todo lo que digas se puede usarse a tu contrario en la corte. Respetuosamente, diga “Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio según la quinta enmienda (fifth amendment, en inglés).” No digas nada mas que esto hasta que recibas consejos y asesoriamiento de un abogado.

NO FIRMES NADA

No firmes ningún documento presentado por cualquier agente, policía, etc. Es posible que podrás incriminarte y ceder tus derechos. No firmes nada hasta primero hablar con un abogado.

SOLICITA LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO

Diga “quiero hablar con mi abogado.” Tienes derecho de hablar con un abogado. Para enfatizar de nuevo: no hables con nadie ni responda a ninguna pregunta o encuesta y no firma nada sin el consejo de un abogado.

REPORTA LA REDADA

Si es posible, tú o algún otro testigo a la redada debe grabar o documentar lo sucedido de alguna manera posible. El público tiene derecho de grabar y documentar actos oficiales en público, con la excepción de grabar en propiedad federal. Registra la hora, nombres y números de las placas de los agentes, cuantos agentes en total y descripciones de los vehículos. Llame a 888-624-4752 y reporta la redada a Los Angeles Raids and Rapid Response Network.

Si estás en el condado de Orange, llama al numero 714-881-1558 del O.C. Rapid Response Network. Puedes encontrar mas números telefónicos de “rapid response networks (red de respuesta rápida)” de redes en Long Beach, San Diego y Ventura.

MANTIENE TUS DOCUMENTOS ACCESIBLES Y EN ORDEN

Asegúrate de tener todos tus documentos listos y a la mano, incluso cualquiera documento de identificación, certificado de nacimiento, licencia de matrimonio, documentos de DACA, el famoso “green card" (carnet de residencia permanente), tarjeta de seguro social y/o permiso de trabajo. NUNCA, en ningúna circunstancia, debería entregar, presentar, y menos cargar, un documento falsificado. Es un delito y empeorara su situación.

Asegúrate de tener a mano, o memoriza, el número telefónico del Consulado de tu país de origen y asegúrate de que todos los miembros de tu hogar sepan dónde encontrar ese número, para que se pueda informar de tu detención.

Si tienes hijos, es útil tener una Declaración Jurada de Autorización del Cuidador firmada y accesible. Este documento otorga a una persona de confianza el derecho a tomar decisiones sobre el cuidado de sus hijos de menor de edad en caso de alguna separación. Asegúrate de que los números de teléfono de la escuela y del médico, medicamentos, condiciones médicas y tasas de natalidad estén guardados y accesibles de la persona autorizada.

MANTIENE LA ESPERANZA

Es verdad que estamos viviendo en tiempos oscuros y preocupantes en EEUU. Es posible que sufrirá, o que ya esté viviendo, tiempos llenos de confusión y con muchas emociones y sentidos de frustración, inquietud y pánico. Pero es importante mantener la fe y esperanza, como sea posible.

Familiarízate, y a tus seres queridos, con abogados y grupos legales que ofrecen ayudo legal gratuito o de bajo costa a personas detenidas o secuestradas por el gobierno. Prepara un número telefónico personal para que su familia lo vea en caso de ser secuestrado y que tengan un plan si eso llega suceder.

También es importante de que sus seres queridos guarden el número de contacto de CHIRLA para personas en L.A. quienes necesitan ayuda localizar a personas secuestradas/detenidas: 213-830-7911.

Recuerda que existen leyes, profesionales legales y organizaciones que apoyan a personas como tú que luchan para poner en alto a este sufrimiento, conectarte con tu familia, que quieren cambiar estas leyes que permiten estos tipos de detenciones y deportaciones cuestionables y conseguir tu libertad bajo fianza.

Recuerda, también, que hay todo un sector de gente en esta sociedad que quiere verte libre y quiere defender tu derecho a vivir en este país sin acoso.

Translation by Iván Fernández.