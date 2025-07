This is a Spanish-language translation of an original article by L.A. Taco Staff published on July 15, 2025: ‘Crucial Tips On Safely Observing and Documenting ICE Activity.

Tu quieres hacer tu parte y has decidido que tienes la capacidad y la voluntad para identificar agentes federales que actúan de forma descontrolada en tu comunidad y documentar lo que ves, tanto para conocimiento de todos en el momento inmediato como para la posteridad, en caso de que tus imágenes puedan ayudar a una persona detenida en un futuro caso judicial.

¿En qué deberías fijarte y cómo podrás hacerlo de forma segura y legal?

Hemos recopilado algunos consejos fundamentales, extraídos de las experiencias de activistas y grupos de derechos de los inmigrantes.

Es fundamental recordar que no todos los agentes o agencias se adhieren a los procedimientos legales establecidos. Siempre actúa legalmente y no supongas que alguien es un agente de ICE u otro tipo de agente federal, a menos que estés completamente seguro.

—Pon atención a las SUV medianas y vehículos grandes con ventanas tintadas y placas de otro estado, sin placas o con placas provisionales. Puedes encontrarlos viajando en grupos pequeños o en caravanas de otros automóviles, incluso grupos de autos similares. Las camionetas oficiales de la Patrulla Fronteriza (U.S. Border Patrol) tienen una raya diagonal verde o azul en la carrocería. Sin embargo, Unión Del Barrio ha confirmado con L.A. TACO que también hay agentes solitarios de ICE en un solo vehículo.

—Si identificas algunos de estos tipos de vehículos, Siempre Unidos sugiere tocar la bocina del volante de tu auto fuertemente para llamar la atención sobre dichos vehículos y advertir a las poblaciones vulnerables, y llamar a las Redes de Respuesta Rápida (Rapid Response Networks) para denunciar cuando vea personas acosadas o detenidas.

—Si ves agentes, personas enmascaradas o personas vestidas con equipo táctico en el proceso de detener a alguien, Al Otro Lado sugiere grabar el incidente con tu teléfono y pedirle a la persona o personas detenidas que declaren su nombre, fecha de nacimiento y cualquier persona con la que quieran que se comunique para informarles de lo sucedido.

—Estás legalmente permitido grabar en propiedad pública que está abierta al público con propósitos periodísticos, de afición o para redes sociales, pero no con propósitos comerciales. No puedes filmar en ningún sitio donde hay expectativa de privacidad, como un baño, ni donde haya letreros que prohíban filmar. Si te encuentras en propiedad privada, no puedes filmar, excepto si es de tu propiedad. Los agentes de orden podrán intentar intimidarte y asustarte en algún momento tenso, pero tienes el derecho de filmar si te encuentras en propiedad pública.

—Es buena práctica difuminar los rostros de algún acusado o peatón en tus videos de redes sociales a quienes no tienes permiso para grabar. Existen aplicaciones gratuitas en línea para Android y iPhone que difumina automáticamente los rostros en fotos y videos, respectivamente.

—Si estás documentando una detención o arresto para informar en las redes sociales u otros informes, narre el incidente y lo que estás viendo de la manera más clara y detallada posible, con sellos de tiempo y relatos de testigos.

—Puedes intentar que un policía y agente se identifiquen en video preguntándoles su nombre y a qué departamento o agencia pertenecen. Es probable que no responderán, pero detectar cualquier información falsa o mentira podría convertirse en evidencia importante en caso de un futuro juicio o demanda.

—Las pistas de que podrían ser agentes federales podrían incluir uniformes claramente identificables, chalecos antibalas sobre ropa civil y cualquier equipo táctico.

—Ten mucho cuidado y nunca te interpongas entre un agresor y un detenido si estás allí para documentar la actividad. No querás ser acusado por obstrucción de un arresto, acoso a un agente federal, agresión o asalto ni resultar herido al documentar una detención o arresto.

—Gritar cosas como "¡La Migra, corre!" y "¡ICE, que nadie les diga una palabra!" puede considerarse obstrucción. Considera usar una frase de advertencia como, “Aquí está ICE. Quiero recordarles de su derecho a guardar silencio."

—Si vas a salir a documentar las acciones de las autoridades, se prudente. No lleves una navaja ilegal ni ninguna otra arma que pueda serlo. No lleves sustancias ilegales ni en tu cuerpo. No le des a las autoridades ningún motivo para acusarte de algo ni para imponerte cargos adicionales si alguien intenta detenerte o arrestarte por cualquier motivo.

—Si un agente te interroga o se acerca a tí, tienes derecho a guardar silencio. Recuerda que hasta una conversación inocente a la que consientes puede volverse en tu contra. Nunca compartes información sobre una persona detenida, ni siquiera si la conoces o no.

—Si un agente de ICE te pide tu teléfono, rechasa de manera cordial el consentimiento de búsqueda/registro, indicando "No doy mi consentimiento para que se registre mi teléfono" y solicita un orden judicial firmada por un juez. Para obtener información detallada, consulte la página "Conozca sus derechos" de la ACLU, que describe sus protecciones y los pasos a seguir durante los encuentros con ICE.

Translated by Iván Fernández.