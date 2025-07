This is a Spanish-language translation of an original article by Erik Galicia published on July 14, 2025: ‘Can I Talk to You?’ How to Spot and Survive ICE’s ‘Consensual Encounters’ in L.A.

Un grupo de agentes federales armados, encapuchados y vestidos con chalecos antibalas, se te acercan mientras cumples unos mandados por Los Ángeles.

“¿Podemos hablar por un momento?” pregunta un agente. “¿Donde naciste?"

Mantén la calma. Podrás ser el objetivo de un “encuentro consensual."

Santa Fe Springs Swap meet on Saturday evening empty and closed after Saturday's raid. Photo by Janette Villafana for L.A. TACO.

Esto fue lo que ocurrió a clientes del Santa Fe Springs Swap Meet el 14 de junio cuando agentes de Immigration Customs Enforcement (ICE) y la Patrulla Fronteriza (U.S. Border Patrol) arrestaron a decenas de personas durante su impactante redada en el local. No está claro cómo se llevó cada arresto, pero videos publicados en redes sociales indican que los agentes intentaron usar este método de encuentros consensuales para detener a más personas.

En esencia, un encuentro consensual es una táctica en la que los agentes del orden pueden acercarse a una persona e interrogarles de manera casual, con la esperanza de que la persona responda y comparte información que les dé alguna razón para detenerlo.

…si se acercan y hablan contigo, tienes el control.

“¿Que significa el consentimiento?” pregunta Mohammed Tajsar, abogado con el American Civil Liberties Union del Sur de California. “Significa que puedes consentir hablar con quien sea o consentir a no hablar con quien no quieras."

Tajsar es uno de los abogados del ACLU quienes representan a demandantes contra el Department of Homeland Security (DHS), de la cual ICE y la Patrulla Fronteriza son parte, sobre como los agentes federales han ejecutado redadas en Los Ángeles.

L.A. Taco habló con Tajsar y otros dos expertos legales sobre como reconocer y reaccionar a un encuentro consensual. Es importante comprender estos tipos de situaciones porque, según una entrevista en FOX 11 con David Kim, el subjefe de la Patrulla Fronteriza del sector El Centro confirmó que agentes federales han dependido en gran medida de ellas durante sus “patrullas ambulantes” en la región.

Sus operaciones sufrieron un duro revés legal el viernes, 11 de Julio, cuando el juez federal en el caso contra el DHS ordenó el paro de las patrullas que condujeron a detenciones migratorias sin orden judicial y basadas en la raza en la zona. Pero, técnicamente, los encuentros consensuales siguen siendo un blanco legítimo para los agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza que buscan realizar arrestos en Los Ángeles.

"No tienen por qué sospechar nada si solo quieren acercarse y hablar contigo,” dijo Tajsar. "Sin embargo, si se acercan y hablan contigo, tienes el control."

Como Identificar un Encuentro Consensual

Aunque informó Kim a FOX 11 que las patrullas ambulantes de la Patrulla Fronteriza consistían principalmente de encuentros consensuales, Tajsar afirmó que no eso no es completamente cierto. Dijo que agentes federales armados han físicamente detenido a personas antes de hacerle preguntas.

Un verdadero encuentro consensual consiste en que la persona que se le acerca un policía o agente del orden tenga opción, dice César Cuauhtémoc García Hernández, un profesor de derecho en Ohio State University.

Añadió que los agentes suelen recurrir a "prácticas engañosas" durante los interrogatorios para persuadir a alguien a hablar: "Por ejemplo, 'Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué no me cuentas qué pasó?’"

“Tiene que haber una oportunidad para que la persona a la que se acerca un agente del orden público rechace la invitación a participar en el diálogo y oportunidad para retirarse libremente y por su propia voluntad,” dijo García Hernández.

En teoría, los encuentros consensuales son iguales en cualquier contexto policial, añadió García Hernández. Pero, señaló que existen diferencias obvias entre los encuentros consensuales estándar y en la forma en que los agentes federales de inmigración los han estado llevando a cabo.

“La mayoría de las veces, la policía local no patrulla por las calles de la comunidad cual son responsables de proteger con armas semiautomáticas,” dijo García Hernández. “Además, la policía local suele identificarse.”

Como Reaccionar Durante un Encuentro Consensual

Mantener la calma durante este tipo de situación intimidante es más fácil decír que hacer, dice Christian Conteras, un abogado de derechos civiles en Los Ángeles.

“No ofrescas información voluntariamente a menos que tengas un abogado presente,” dijo. “No firmes nada si no entiendes la documentación sin consultar primero con un abogado.”

"Pero si te preguntan, '¿Puedo hablar contigo?' y empiezas a hablar, entonces eso implica tu consentimiento de que te detienes voluntariamente," dijo Contreras.

Los tres expertos que hablaron con L.A. TACO afirmaron: no responda a las preguntas de los oficiales o agentes y pregúnteles “Si estas libre para irte."

“Si te dicen que puedes irte, simplemente di ‘gracias’ y vete en camino,” dijo Contreras. “Si te dicen que estás detenido, debes permanecerte detenido. Si intentas huir, podrían intentar decir que estás obstruyendo agentes federales.”

Tajsar, el abogado del ACLU, recomendó pedir por los servicios de un abogado si se encuentra detenido y guardar el número de teléfono de alguien a quien podría llamar.

“No ofrescas información voluntariamente a menos que tengas un abogado presente,” dijo. “No firmes nada si no entiendes la documentación sin consultar primero con un abogado.”

Un Juez Federal Ordena Un Paro A Detenciones De Inmigrantes Por Motivos Raciales En Los Ángeles

Una coalición de organizaciones, incluso la ACLU, presentó una demanda contra el DHS el 2 de julio, acusando a la agencia federal de utilizar prácticas racistas en sus redadas en el sur de California.

Las acusaciones cuales intentan convertirse en una demanda colectiva parecen describir lo que innumerables residentes de L.A. han grabado en sus teléfonos celulares y publicado en las redes sociales durante el mes de Junio.

“Están arremetando lugares con muchos jornaleros de bajos ingresos que, casualmente, son predominantemente hombres latinos, y realizan patrullajes ambulantes con la práctica de simplemente detener a la gente,” dijo Tajsar. “Esta práctica la hemos retado como ilegal y una violación de la Constitución de los Estados Unidos."

El viernes 11 de Julio, la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong emitió dos órdenes de restricción temporales contra las actividades del DHS en el Distrito Central de California. Una exige que los agentes permitan a las personas detenidas hablar con sus abogados. La otra restringe a los agentes realizar detenciones sin una sospecha razonable de que la persona haya violado la ley de inmigración estadounidense.

Eso significa que no pueden basarse únicamente en la raza, el idioma materno ni el lugar de trabajo de una persona para formar una sospecha. Las órdenes incluyen los condados de San Luis Obispo, Santa Bárbara, Ventura, Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino.

En una declaración a los medios el mismo viernes, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, acusó al juez Frimpong de “socavar la voluntad del pueblo estadounidense."

Pero Tajsar dijo que las órdenes no detienen la "aplicación tradicional de las leyes migratorias." Los agentes aún pueden legalmente detener a personas que saben que tienen órdenes de deportación y todavía pueden utilizar encuentros verdaderamente consensuales.

“Lo que pedimos es una resolución que diga (al DHS), ‘Tienen que cumplir con la ley,’” dijo Tajsar.

Translated by Iván Fernández.