Below is a running record beginning August 17th of total kidnappings by Federal Agents documented in Southern California by L.A. TACO. This list will be updated moving forward, and we will attempt to pull data from the DAILY MEMOs going back to late June. This is a work in progress, so please check in as we update. These numbers are approximations of raids documented by community members, watch groups, and rapid responders. They’re are likely more abductions that may not have been reported, either because nobody was around to witness and document, or because many arrests that we’re not aware of happen in private and often outside of the public eye.
June tbd
July tbd
August: 17th - 30th = At least 136
September: August 31st - September 27th = At least 219
October: September 28th - November 1st = At least 434
November: November 2nd - November 22nd = At least 280
August 17th to August 23rd: At least 43 confirmed.
- Santa Ana: 5
- Long Beach: 3
- Pasadena: 3
- San Bernardino: 3
- Whittier: 3
- Anaheim: 2
- El Monte: 2
- Escondido: 2
- Los Angeles: 2
- Oxnard: 2
- Costa Mesa: 1
- Encinitas: 1
- Fullerton: 1
- Garden Grove: 1
- Highland: 1
- Huntington Beach: 1
- Newport Beach: 1
- North Hollywood: 1
- Ontario: 1
- Orange: 1
- Placentia: 1
- Rancho Cucamonga: 1
- Rialto: 1
- Stanton: 1
August 24th to August 30th: At least 95 confirmed.
- Los Angeles: 18
- Studio City: 15
- Walnut: 11
- Inglewood: 9
- Carson: 5
- Pomona: 4
- Riverside: 4
- Rosemead: 4
- North Hollywood: 4
- Santa Ana: 3
- Santa Barbara: 3
- Rancho Cucamonga: 2
- San Bernardino: 2
- Marina Del Rey: 2
- La Habra: 1
- Pasadena: 1
- Fullerton: 1
- South Gate: 1
- Downey: 1
- Jurupa Valley: 1
- Huntington Park: 1
- Ontario: 1
- Lynwood: 1
August 31st to September 6th: At least 51 confirmed.
- Costa Mesa: 7
- Los Angeles: 7
- Long Beach: 2
- Temple City: 4
- San Bernardino: 6
- Arcadia: 5
- Chino: 5
- Newport Beach: 3
- North Hollywood: 3
- Inglewood: 2
- Anaheim: 1
- Baldwin Park: 1
- Chula Vista: 1
- El Cajon: 1
- Orange: 1
- Santa Ana: 1
- Santa Barbara: 1
September 7th to September 13th: At least 56 confirmed.
- Van Nuys: 10
- Long Beach: 7
- El Monte: 5
- Covina: 4
- Fountain Valley: 4
- Rancho Cucamonga: 3
- Anaheim: 2
- Jurupa Valley: 2
- Los Angeles: 2
- Montclair: 2
- San Bernardino: 2
- San Fernando Valley: 2
- Santa Ana: 1
- Santa Barbara: 1
- Ventura: 1
- Fontana: 1
- Newbury Park: 1
- Glendale: 1
- Garden Grove: 1
- Wilmington: 1
- Lennox: 1
- Newport Beach: 1
- Poway: 1
September 14th to September 20th: At least 41 confirmed.
- Anaheim: 6
- Santa Ana: 5
- Lake Forest: 5
- Pomona: 3
- Rowland Heights: 3
- Orange: 3
- Oxnard: 3
- Santa Barbara: 2
- Jurupa Valley: 2
- Huntington Beach: 1
- Downey: 1
- Panorama City: 1
- Camarillo: 1
- Rancho Santa Margarita: 1
- Baldwin Park: 1
- Santa Maria: 1
- North Hollywood: 1
- West Covina: 1
- Pasadena: 1
- Rancho Cucamonga: 1
- Montclair: 1
- San Diego: 1
September 21st to September 27th: At least 71 confirmed.
- Pomona: 12
- Redondo Beach: 7
- Carson: 5
- Chino Hills: 4
- Culver City: 4
- Chino: 3
- Long Beach: 3
- North Hollywood: 3
- Stanton: 3
- Fontana: 3
- Oxnard: 2
- Huntington Park: 2
- Los Angeles: 2
- Pasadena: 2
- Santa Ana: 2
- San Bernardino: 2
- Pacoima: 1
- Santa Maria: 1
- Ontario: 1
- Montclair: 1
- Laguna Niguel: 1
- Harbor City: 1
- San Pedro: 1
- Escondido: 1
- San Diego: 1
- Westminster: 1
- Pico Rivera: 1
- Westlake Village: 1
September 28th to October 4th: At least 85 confirmed.
- San Marcos: 20-30, at least 23
- Encinitas: 10-13
- Torrance: 7-10
- Monrovia: 6
- Corona: 5
- Glendale: 4
- Santa Barbara: 4
- Chino: 3
- Lakewood: 3
- Jurupa Valley: 2
- Ontario: 2
- Carson: 1
- Hawthorne: 1
- Huntington Beach: 1
- Laguna Niguel: 1
- Moorpark: 1
- Montebello: 1
- National City: 1
- Riverside: 1
- San Bernardino: 1
- San Pedro: 1
- Sherman Oaks: 1
- Stanton: 1
- Westminster: 1
October 5th to October 11th: At least 83 confirmed.
- Pomona: 4
- Santa Ana: 12
- Lake Elsinore: 2
- Torrance: 2
- San Bernardino: 4
- Los Angeles: 4
- Reseda: 1
- Venice: 3
- Poway: 1
- Montclair: 2
- San Pedro: 14
- Long Beach: 9
- Torrance: 2
- Ontario: 3
- Chula Vista: 1
- Baldwin Park: 1
- Garden Grove: 1
- Orange: 1
- Hollywood: 1
- Santa Maria: 1
- San Diego: 2
- Rosemead: 3
- City of Industry: 6
- San Gabriel: 2
- Fontana: 1
October 12th to October 18th: At least 99 confirmed.
- San Bernardino: 15
- Woodland Hills: 15
- La Habra: 11
- Cerritos: 5
- Encinitas: 5
- Costa Mesa: 4
- Garden Grove: 4
- Pomona: 4
- WIlmington: 4
- Carson: 3
- Inglewood: 3
- Pacoima: 3
- Oxnard: 3
- Sylmar: 3
- Santa Barbara: 2
- Santa Monica: 2
- Torrance: 2
- Vista: 2
- Anaheim: 1
- Canoga Park: 1
- Chino: 1
- Fontana: 2
- North Hollywood: 1
- Ontario: 1
- Riverside: 1
- San Fernando: 1
- San Juan Capistrano: 1
October 19th to October 25th: At least 69 confirmed.
- Santa Ana: 26
- San Diego: 8
- Burbank: 4
- Chino: 4
- El Cajon: 4
- Sylmar: 3
- Carpinteria: 3
- Garden Grove: 2
- Long Beach: 2
- Montclair: 2
- San Bernardino: 2
- Thousand Oaks: 2
- Tustin: 2
- Big Tujunga Canyon: 1
- Buena Park: 1
- Colton: 1
- Pacoima: 1
- Poway: 1
- Reseda: 1
- Newbury Park: 1
October 26th to November 1st: At least 98 confirmed.
- Los Angeles: 34
- Glendale: 7
- Panorama City: 7
- Long Beach: 6
- Santa Barbara: 6
- Van Nuys: 5
- Whittier: 5
- Montclair: 4
- San Bernardino: 4
- Pomona: 3
- Torrance: 3
- Cerritos: 2
- Norwalk: 2
- Ontario: 2
- San Juan Capistrano: 2
- Chino: 1
- Compton: 1
- Escondido: 1
- Oceanside: 1
- Orange: 1
- San Diego: 1
November 2nd to November 8th: At least 105 confirmed.
- Los Angeles: 32
- Santa Ana: 22
- Panorama City: 9
- San Diego: 7
- Huntington Park: 6
- Ontario: 4
- Anaheim: 3
- Oxnard: 3
- Burbank: 2
- Glendale: 2
- Montclair: 2
- Rancho Cucamonga: 2
- Arleta: 1
- Chino: 1
- Costa Mesa: 1
- Escondido: 1
- Fontana: 1
- Riverside: 1
- San Bernardino: 1
- San Marcos: 1
- Santa Fe Springs: 1
- Upland: 1
- Van Nuys: 1
November 9th to November 15th: At least 103 confirmed.
- Santa Maria: 15
- San Diego: 12
- Los Angeles: 10
- Pomona: 8
- Hawthorne: 5
- Glendale: 4
- Lawndale: 4
- Santa Ana: 4
- Fontana: 3
- San Pedro: 3
- Torrance: 3
- Whittier: 3
- Culver City: 3
- Oxnard: 2
- Ontario: 2
- Rancho Cucamonga: 2
- Rancho Cucamonga: 2
- Upland: 2
- Chino: 1
- Bloomington: 1
- Baldwin Hills: 1
- Burbank: 1
- Cudahy: 1
- Downey: 1
- Huntington Beach: 1
- Inglewood: 1
- Manhattan Beach: 1
- National City: 1
- Ontario: 1
- Playa Del Rey: 1
- San Marcos: 1
- Santa Ana: 1
- Venice: 1
- Ventura: 1
November 16th to November 22nd: At least 72 confirmed.
- Los Angeles: 12
- Corona: 6
- Long Beach: 6
- Lakewood: 5
- Riverside: 5
- Wilmington: 5
- Carson: 4
- San Diego: 4
- Santa Maria: 3
- Bellflower: 2
- Cerritos: 2
- Harbor City: 2
- Norwalk: 2
- Chula Vista: 1
- Gardena: 1
- La Habra: 1
- Montebello: 1
- Orange: 1
- Oxnard: 1
- Rancho Cucamonga: 1
- Redlands: 1
- Rialto: 1
- Rowland Heights: 1
- Bell Gardens: 1
- Camarillo: 1